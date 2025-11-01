Dracula torna al cinema | tutte le rappresentazioni cinematografiche del personaggio

Il 29 Ottobre 2025 è uscito un nuovo film su Dracula dal titolo  “Dracula – L’amore perduto”, diretto da  Luc Besson  e con attori del calibro di  Christoph Waltz  e  Caleb Landry Jones. La nuova pellicola racconta di quando e perché il Conte Vlad ha deciso di diventare un vampiro, nel XV secolo.  I migliori film ispirati al Conte Dracula. La prima rappresentazione cinematografica in cui si fa riferimento a Dracula è “ Drakula Halàla”, lungometraggio ungherese del 1921, seguito dal  “Nosferatu il Vampiro”,  nel 1922, diretto da Friedrich Wilhelm Murnau.  Nel corso degli anni molti registi hanno diretto numerosi film ispirati al capolavoro letterario di  Bram Stocker  e uno dei più celebri in tal senso è  “Per favore non mordermi sul collo!”  del grande  Roman Polansky  e con protagonisti attori del calibro di Sharon Tate e Jack MacGowran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

