Dove vedere in tv Sinner-Zverev ATP Parigi 2025 | orario semifinale programma streaming

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1° novembre, Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev nelle semifinali del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor francese, l’azzurro e il teutonico si ritroveranno dopo essere stati protagonisti della finale dell’ATP500 di Vienna, che ha visto il successo del pusterese al termine di un confronto particolarmente lottato. Sinner, convincente nel confronto nei quarti di finale con l’americano Ben Shelton, sarà chiamato a una nuova sfida contro Sasha, costretto a fare gli straordinari per piegare la resistenza del russo Daniil Medvedev. Una vittoria sofferta per Zverev, dovendo rimontare e ribaltare l’inerzia della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

