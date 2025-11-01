Dove vedere in tv Sinner-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 | orario programma streaming

L’azzurro Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di domani, domenica 2 novembre, nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: in finale il tennista italiano, accreditato della seconda testa di serie, giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding. La sfida sarà la seconda ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 12.30 con la finale di doppio, sul Court Central, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 15.00: sarà il quinto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con i precedenti che sono in perfetta parità sul 2-2. L’incontro tra Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

