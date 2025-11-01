Dove vedere in tv Sinner-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 | orario programma streaming
L’azzurro Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di domani, domenica 2 novembre, nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: in finale il tennista italiano, accreditato della seconda testa di serie, giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding. La sfida sarà la seconda ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 12.30 con la finale di doppio, sul Court Central, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 15.00: sarà il quinto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con i precedenti che sono in perfetta parità sul 2-2. L’incontro tra Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ecco quando e dove vedere la finale di Sinner a Parigi per tornare numero 1 al mondo - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Sinner-Bublik all'Atp 500 di Vienna in tv e streaming - X Vai su X
Dove vedere in tv Sinner-Auger-Aliassime, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming - L'azzurro Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di domani, domenica 2 novembre, nell'ATP Masters 1000 di Parigi: in finale il tennista italiano, ... Riporta oasport.it
Sinner-Auger Aliassime, finale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il campione altoatesino ha dominato la semifinale contro Alexander Zverev per approdare nell'ultimo atto del torneo parigino ... Secondo corrieredellosport.it
Jannik Sinner, finale a Parigi con vista sul 1° posto nel ranking ATP: quando gioca contro Felix Auger-Aliassime, programma e orario · Tennis - Jannik Sinner supera Alexander Zverev e approda alla finale del Paris Masters 2025, dove trova Felix Auger- Riporta olympics.com