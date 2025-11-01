Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi | orari 1° novembre programma canali streaming

L’anticipo della settima giornata di Serie A1 femminile propone una sfida dal fascino particolare: Volley Bergamo 1991 contro Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, in programma domani alle 20.30 al PalaFacchetti. Due squadre agli antipodi per ambizioni e percorso, ma accomunate dalla stessa voglia di dare un segnale forte: Bergamo cerca riscatto, Conegliano vuole continuare la sua corsa perfetta. Le lombarde di Carlo Parisi attraversano un momento difficile. Dopo il buon inizio, sono arrivate troppe battute d’arresto, l’ultima delle quali a Pesaro contro Vallefoglia (3-1), dove non è bastata la prestazione da 20 punti di Ailama Cese Montalvo. 🔗 Leggi su Oasport.it

