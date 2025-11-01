"Quattro medici in pensione negli ultimi mesi mai sostituiti, più di 8mila pazienti scoperti". Dopo Cernusco anche il caso Pioltello sbarca in Regione. Il consigliere 5 Stelle Nicola Di Marco chiede in un’interrogazione all’assessore Guido Bertolaso di mettere fine ai disagi per i cittadini. "Perché non è stata garantita la continuità assistenziale? - dice il consigliere -. In tanti segnalano che nonostante le indicazioni dell’ Asst Melegnano Martesana non riescono ad ottenere quel che gli spetta. Allo stesso tempo, i medici di famiglia hanno denunciato un aumento insostenibile dei carichi di lavoro, al punto da rivolgersi direttamente al Pirellone perché vengano adottate misure straordinarie per assicurare un servizio adeguato alla gente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dottori in pensione mai sostituiti: "Servono misure straordinarie"