Doppio incendio nella notte un maneggio dismesso avvolto dalle fiamme
Doppio intervento per due incendi tra la tarda sera di venerdì e durante la notte sabato, quando i vigili del fuoco sono arrivati prima in un ex agriturismo e maneggio, in disuso e disabitato a Favaro a Veneto, che era stato avvolto dalle fiamme, e poi per un rogo scoppiato all'interno di una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La situazione a San Vittore è drammatica e ormai fuori controllo. Si registrano il doppio dei detenuti rispetto alla capienza, un incendio ha pochi giorni fa interdetto l'utilizzo delle aule per i percorsi formativi e è di ieri la notizia della morte di due reclusi e di altri - facebook.com Vai su Facebook
Doppio incendio nella notte nel Salento: un'auto in fiamme e un casolare distrutto - Una notte di interventi per i Vigili del Fuoco nel Salento, impegnati su due fronti a Nardò e a Sternatia per spegnere altrettanti incendi. Riporta quotidianodipuglia.it
Doppio incendio nella notte, a fuoco auto di turisti e residenti - Ha pochi dubbi Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia, colpita la scorsa notte da due incendi nel giro di tre ore. Come scrive rainews.it