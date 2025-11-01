Doppio incendio nella notte un maneggio dismesso avvolto dalle fiamme

Doppio intervento per due incendi tra la tarda sera di venerdì e durante la notte sabato, quando i vigili del fuoco sono arrivati prima in un ex agriturismo e maneggio, in disuso e disabitato a Favaro a Veneto, che era stato avvolto dalle fiamme, e poi per un rogo scoppiato all'interno di una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it