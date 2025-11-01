Doppio incendio nella notte un maneggio dismesso avvolto dalle fiamme

Veneziatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio intervento per due incendi tra la tarda sera di venerdì e durante la notte sabato, quando i vigili del fuoco sono arrivati prima in un ex agriturismo e maneggio, in disuso e disabitato a Favaro a Veneto, che era stato avvolto dalle fiamme, e poi per un rogo scoppiato all'interno di una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Doppio incendio nella notte nel Salento: un'auto in fiamme e un casolare distrutto - Una notte di interventi per i Vigili del Fuoco nel Salento, impegnati su due fronti a Nardò e a Sternatia per spegnere altrettanti incendi. Riporta quotidianodipuglia.it

Doppio incendio nella notte, a fuoco auto di turisti e residenti - Ha pochi dubbi Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia, colpita la scorsa notte da due incendi nel giro di tre ore. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Incendio Notte Maneggio