Dopo tre romanzi ambientati nel secolo scorso Viola Ardone con Tanta ancora vita ha deciso di tessere una storia drammatica contemporanea
Dopo tre romanzi bestseller ambientati nel secolo scorso, Viola Ardone con Tanta ancora Vita ha deciso di tessere una storia drammatica contemporanea. Il motivo ce lo spiega lei stessa in questa intervista: «Stiamo vivendo un momento particolare, in cui si sono materializzate le paure novecentesche sui conflitti, l’atomica e le armi in generale. È come se il passato si fosse riappropriato del presente. Inoltre, sebbene per noi italiani la guerra non sia proprio in casa, è come se lo fosse. E questo coinvolge tutti». Il riferimento dell’autrice, ovviamente, è ai combattimenti in Ucraina. Tanta ancora vita di Viola Ardone: la trama. 🔗 Leggi su Amica.it
