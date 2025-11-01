Dopo l’omicidio è scappato Meredith dopo 18 anni il caso si riapre | cosa è stato scoperto

Diciotto anni dopo il brutale omicidio di Meredith Kercher, il caso che sconvolse Perugia e l’intera opinione pubblica internazionale torna improvvisamente a far parlare di sé. Le parole di Giuliano Mignini, il magistrato che all’epoca coordinò le indagini, hanno riacceso una luce su una vicenda che sembrava ormai consegnata alla storia giudiziaria. In un’intervista a La Stampa, l’ex procuratore ha rivelato un dettaglio inedito e potenzialmente esplosivo: “Una fonte che ritengo affidabile mi ha fatto il nome di un individuo, mai preso in considerazione prima d’ora. Una persona che potrebbe essere implicata nell’omicidio e che scappò all’estero pochi giorni dopo il delitto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it