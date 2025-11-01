Dopo le fiamme l’acqua Il monastero della Bernaga rimasto senza tetto ora è in balìa della pioggia
La Valletta Brianza (Lecco) – Dopo le fiamme, l’acqua. “Ciò che è scampato al fuoco, lo sta distruggendo la pioggia”, racconta Marco Panzeri, sindaco della Valletta Brianza, che dopo una settimana ha potuto nuovamente varcare il portone di ciò che resta del monastero della Bernaga, che una ventina di giorni fa è stato devastato da un incendio. “Il complesso è completamente senza tetto, le solette del primo piano sono compromesse ed è bastata una notte di pioggia per compromettere ulteriormente la struttura”, spiega. Con alcuni volontari ha potuto recuperare alcuni effetti personali delle monache di clausura di cui il monastero era la casa: biancheria, tonache, stoviglie, pentole, derrate alimentari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
