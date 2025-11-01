Dopo la lettera del Pacinotti interviene la Garante | La legge deve essere rispettata ecco come stanno le cose
"Il gruppo classe in questo momento è attenzionato, non è abbandonato. Si deve fare attenzione quando si parla di vittime secondarie. Questa è una questione seria e non può essere affrontata come se fossimo seduti a un bar. La legge deve essere rispettata e chi non lo fa ne pagherà le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Dopo la lettera di 120 genitori e l’occupazione del liceo da parte di 200 ragazzi, dichiarazioni meno neutrali. Due studentesse denunciano di essere state molestate dagli attivisti di destra - facebook.com Vai su Facebook
La lettera del 23enne alle autorità giudiziarie dopo la decisione di rinunciare ai motivi d'appello contro la condanna all'ergastolo: "Sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto, di cui mi p - X Vai su X