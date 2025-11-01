Dopo la crisi nera Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sposano | ecco da quanto stanno insieme
Vanessa Incontrada si sposa con Rossano Laurini dopo tantissimi anni insieme e una crisi superata. L’attrice racconta la proposta e i dettagli delle nozze. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Vanessa Incontrada e la separazione dal marito Rossano Laurini: oggi sono tornati insieme, ma cosa è successo? Dopo anni di amore, una separazione e un ritorno che profuma di rinascita, Vanessa Incontrada ha detto finalmente sì al suo compagno storico Rossano Laurini. L’attrice e conduttrice spagnola, amatissima dal pubblico italiano, ha rivelato a Vanity Fair di essersi fidanzata ufficialmente con l’imprenditore toscano, padre di suo figlio Isal. 🔗 Leggi su Donnapop.it
