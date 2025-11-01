Dopo il boom post pandemia in flessione le vendite dei distributori automatici | Consumazioni calate del 4,6%

“Il settore della distribuzione automatica anche nel Cesenate dopo anni di timida ripresa, torna a registrare il segno meno. Nei primi sette mesi del 2025, infatti, le consumazioni sono calate del 4,6%, interrompendo il trend positivo che aveva caratterizzato il triennio post-pandemico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

