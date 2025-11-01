Dopo 30 anni il tempo è scaduto | consiglieri e cittadini in piazzetta Bolognini per opporsi alla rimozione delle panchine

“Chi ha deciso di eliminare le panchine da Piazzetta Bolognini, senza peraltro risolvere il problema di sicurezza presente nel Rione Carmine? È stato davvero il sindaco Napoli?”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano e il segretario cittadino di Azione Corrado Naddeo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

