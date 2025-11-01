Dopo 30 anni il tempo è scaduto | consiglieri e cittadini in piazzetta Bolognini per opporsi alla rimozione delle panchine

Salernotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chi ha deciso di eliminare le panchine da Piazzetta Bolognini, senza peraltro risolvere il problema di sicurezza presente nel Rione Carmine? È stato davvero il sindaco Napoli?”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano e il segretario cittadino di Azione Corrado Naddeo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

