Donna travolta e uccisa sulla statale nel Catanese

Incidente stradale mortale lungo la strada statale 114 Orientale Sicula dove, all’altezza del bivio per Aci Castello nel Catanese, a perdere la vita è stata una donna di 63 anni. Da una prima ricostruzione, la vittima stava camminando a piedi quando è stata travolta da un’auto, un’utilitaria e sbalzata a diversi metri di distanza lungo la carreggiata in direzione del borgo marinaro. Sul posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna travolta e uccisa sulla statale nel Catanese

