Donna muore in casa il marito si sente male | ipotesi avvelenamento da antitarlo

(Adnkronos) – È sotto sequestro la villa di Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo), dove una donna di 66 anni è morta improvvisamente e il marito, 69 anni, è stato ricoverato in ospedale con sintomi compatibili con un’intossicazione. La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per chiarire se all'origine del dramma possa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Abbandonata dalla nave da crociera su un'isola in Australia, muore donna di 80 anni. Indagano le autorità. L'anziana stava facendo una escursione e si era allontanata dal gruppo #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Donna muore soffocata per un boccone di carne: la tragedia mentre è in un ristorante in Spagna con il marito - X Vai su X

Donna muore in casa, il marito si sente male: ipotesi avvelenamento da antitarlo - È sotto sequestro la villa di Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo), dove una donna di 66 anni è morta improvvisamente e il marito, 69 anni, è stato ricoverato in ospedale con ... Segnala adnkronos.com

Nausea, vomito, poi l'arresto cardiaco: donna muore in casa all'improvviso, il marito ricoverato in ospedale. L'ipotesi dell'avvelenamento - Una tragedia avvenuta nella villa di Alberoboro, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo), che ... Da msn.com

Sotto sequestro la casa dove è morta la donna e si è sentito male il marito. Si indaga sui possibili effetti della sostanza contro i tarli - Si indaga sul possibile avvelenamento accidentale causato dalla sostanza usata per la disinfestazione dai ... Secondo corrierediarezzo.it