Donna muore in casa il marito si sente male | ipotesi avvelenamento da antitarlo

Periodicodaily.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È sotto sequestro la villa di Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino (Arezzo), dove una donna di 66 anni è morta improvvisamente e il marito, 69 anni, è stato ricoverato in ospedale con sintomi compatibili con un’intossicazione. La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per chiarire se all'origine del dramma possa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

