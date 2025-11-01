Donna aggredita e rapinata fuori dalla discoteca ad Halloween | in quattro l' hanno presa a calci e pugni

L'hanno riempita di calci e pugni fuori dalla discoteca. L'hanno buttata a terra e le hanno rubato tutto quello che aveva. Poi l'hanno lasciati lì, ferita. In quattro si sono accaniti contro una 43enne, tutti sono finiti in manette per rapina aggravata in concorso. L'aggressione fuori dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

