Donati libri ai bambini ricoverati | con la biblioteca ospedaliera ' Lory Marchese' la lettura è la cura più dolce

Non ci sono state caramelle, nemmeno cioccolatini, ma storie da leggere e da vivere: pagine capaci di addolcire l’attesa e di trasformare la degenza in un viaggio di fantasia e speranza. Con questo spirito - in occasione della festività dei morti - la biblioteca ospedaliera ‘Lory Marchese’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondisci con queste news

Da oggi a domenica, torna Re-book, il mercatino del libro usato alla Biblioteca di Aosta, giunto alla settima edizione. Libri donati dai privati, ora a partire da 1 euro, per ridare vita ai volumi e sostenere la comunità e le biblioteche locali.Tutti i dettagli nel primo c - facebook.com Vai su Facebook

Donati libri ai bambini ricoverati: con la biblioteca ospedaliera 'Lory Marchese' la lettura è la cura più dolce - La presidente della Misericordia di Foggia, Laura Pipoli, commenta l'iniziativa al Policlinico Foggia: “Doni che non finiscono in un morso, ma restano nel cuore” ... foggiatoday.it scrive

#ioleggoperché compie 10 anni: come donare un libro e regalare un futuro ai bambini - Dal 7 al 16 novembre, la guida per donare un libro in libreria e aiutare a costruire le biblioteche scolastiche dei nostri figli ... Da nostrofiglio.it

Libri di fiabe e racconti per i piccoli in Pediatria a Sassari - gioco, storie di draghi e principesse, ma anche piccole avventure per imparare e immaginare. Da ansa.it