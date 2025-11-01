Donati libri ai bambini ricoverati | con la biblioteca ospedaliera ' Lory Marchese' la lettura è la cura più dolce

1 nov 2025

Non ci sono state caramelle, nemmeno cioccolatini, ma storie da leggere e da vivere: pagine capaci di addolcire l’attesa e di trasformare la degenza in un viaggio di fantasia e speranza. Con questo spirito - in occasione della festività dei morti - la biblioteca ospedalieraLory Marchese’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it



