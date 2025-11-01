DOMENICA IN | GLI OSPITI DEL 2 NOVEMBRE TRA GRANDI ATTRICI CANTANTI E BALLANDO
Domenica 2 novembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai1, nuovo appuntamento con “ Domenica In “, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Dalla musica al cinema, dall’attualità alla televisione, la settima puntata sarà ricca di ospiti. L’attrice Monica Guerritore racconterà “ Anna ”, il nuovo film in uscita nelle sale il 6 novembre, omaggio intenso all’indimenticabile Anna Magnani. Arisa sarà protagonista di un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera artistica e musicale, e si esibirà dal vivo con il nuovo singolo “ Nuvole ”. Non mancherà il momento “ Ballando con le Stelle ”, in onda sabato sera, con i protagonisti Beppe Convertini e Pasquale La Rocca, e a commentare gli opinionisti Vladimir Luxuria, Carolyn Smith, Massimiliano Rosolino e Rossella Erra. 🔗 Leggi su Bubinoblog
