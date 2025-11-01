Domanda su Pellegrini Gasperini s' infuria | Chi devo togliere?

L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini sull'impiego di Lorenzo Pellegrini dopo il gol nel derby con la Lazio: "Gioca sempre e fa un ruolo dispendioso. Fa sempre prestazioni di livello e io sono molto soddisfatto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Domanda su Pellegrini, Gasperini s'infuria: "Chi devo togliere?"

