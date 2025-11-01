Dolci d’Italia profuma la città Al via il Festival della pasticceria

Il profumo dei dolci appena sfornati ha già invaso Spoleto, con il primo bagno di folla tra stand, prelibatezze e assaggi. Con il taglio del nastro al Chiostro di San Nicolò, si è aperta la sesta edizione di Dolci d’Italia, il festival nazionale dedicato alla pasticceria e all’ arte dolciaria organizzato da Epta Confcommercio Umbria. All’inaugurazione erano presenti tra gli altri il presidente di Epta, Aldo Amoni, il vicesindaco Danilo Chiodetti, il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera, il questore Dario Sallustio, il presidente Fondazione Carispo, Paolo Feliziani, il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, Pietro Bellini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Al Chiostro di San Nicolò è iniziata l’avventura di Piccoli Pasticceri Crescono, il laboratorio più goloso di Dolci d’Italia! Tra impasti, cioccolato e divertimento, i bambini hanno scoperto la magia di creare dolci con le proprie mani ? #DolcidItalia2025 | Sp - facebook.com Vai su Facebook

Profumi alla pesca: le 10 migliori fragranze dolci, fruttate ed eleganti - Dal carattere particolarmente gioioso e solare, la nota di pesca esprime benessere e vitalità, ma ... Secondo grazia.it

10 profumi alla pesca dolci e inebrianti che ti faranno sentire subito in vacanza - I profumi alla pesca fanno inevitabilmente pensare all'arrivo della bella stagione: per questo, le loro note fruttate e golose mettono subito di buonumore. Si legge su vogue.it