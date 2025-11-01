Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca la festa di Halloween con Trump Melania e tanti bambini
(Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump e la First Lady Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
