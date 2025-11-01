Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca la festa di Halloween con Trump Melania e tanti bambini

Iltempo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump e la First Lady Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

dolcetto o scherzetto alla casa bianca la festa di halloween con trump melania e tanti bambini

© Iltempo.it - "Dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca, la festa di Halloween con Trump, Melania e tanti bambini

Leggi anche questi approfondimenti

dolcetto scherzetto casa bianca"Dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca, la festa di Halloween con Trump, Melania e tanti bambini - (Agenzia Vista) Il Presidente Usa Trump e la First Lady Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. Scrive stream24.ilsole24ore.com

dolcetto scherzetto casa biancaDolcetto o scherzetto? I doni di Trump e Melania per Halloween - Ci pensano Donald e Melania Trump a distribuire i doni ai bambini per Halloween. Segnala msn.com

dolcetto scherzetto casa biancaTrump e Melania accolgono i bambini con «dolcetto o scherzetto» alla festa di Halloween alla Casa Bianca: il video - Il presidente Usa Donald Trump e la first lady Melania accolgono i bambini con «dolcetto o scherzetto» in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dolcetto Scherzetto Casa Bianca