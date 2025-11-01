Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca la festa di Halloween con Trump Melania e tanti bambini – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump e la First Lady Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Dolcetto o scherzetto? Che sia a casa sul divano o ad una festa in costume, #ISimpson sono pronti a farti compagnia durante la notte più spaventosa dell’anno Gli episodi speciali di Halloween sono disponibili ORA fino al 5 novembre, gratis, su Mediaset I - facebook.com Vai su Facebook
"Dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca, la festa di Halloween con Trump, Melania e tanti bambini - (Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump e la First Lady Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. Segnala quotidiano.net
Trump e Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" a festa Halloween alla Casa Bianca - (Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump e la First Lady Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. Secondo msn.com
Dolcetto o scherzetto? I doni di Trump e Melania per Halloween - Ci pensano Donald e Melania Trump a distribuire i doni ai bambini per Halloween. Come scrive msn.com