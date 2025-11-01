Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca la festa di Halloween con Trump Melania e tanti bambini – Il video

Open.online | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 31 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump e la First Lady Melania accolgono i bambini con "dolcetto o scherzetto" in occasione della festa di Halloween alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

