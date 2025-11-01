Docenti di ruolo esprimono solidarietà ai colleghi precari | Assumeteli con un piano straordinario come fece Renzi
“I nostri colleghi abilitati, risultati idonei ai concorsi, non possono continuare a essere esclusi dalle assunzioni e spesso perfino dalle supplenze.” Con queste parole, un gruppo di docenti di ruolo provenienti dalle regioni Veneto e Calabria ha voluto esprimere un sostegno esplicito a chi, nonostante titoli e abilitazioni ottenuti, si trova ai margini del sistema scolastico. Una presa di posizione, contenuta in una lettera in redazione, che nasce da una preoccupazione concreta: l’ingiustizia di una condizione che, se ignorata, rischia di compromettere l’intera struttura dell’istruzione pubblica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
https://www.scuolainforma.news/continuita-didattica-docenti-di-sostegno-con-specifica-indennita-e-immissioni-in-ruolo-anche-su-posti-in-deroga/ - facebook.com Vai su Facebook
Docenti, in Veneto è record di immissioni in ruolo: oltre quattromila i nuovi professori assunti - Alla vigilia del nuovo anno scolastico, sono oltre quattromila i nuovi insegnanti di ruolo assunti in Veneto. Riporta rainews.it