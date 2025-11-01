Docenti di ruolo esprimono solidarietà ai colleghi precari | Assumeteli con un piano straordinario come fece Renzi

“I nostri colleghi abilitati, risultati idonei ai concorsi, non possono continuare a essere esclusi dalle assunzioni e spesso perfino dalle supplenze.” Con queste parole, un gruppo di docenti di ruolo provenienti dalle regioni Veneto e Calabria ha voluto esprimere un sostegno esplicito a chi, nonostante titoli e abilitazioni ottenuti, si trova ai margini del sistema scolastico. Una presa di posizione, contenuta in una lettera in redazione, che nasce da una preoccupazione concreta: l’ingiustizia di una condizione che, se ignorata, rischia di compromettere l’intera struttura dell’istruzione pubblica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it