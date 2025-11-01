Dmg Mori reintegrato il delegato licenziato | Vittoria della mobilitazione collettiva

Brembate. È stato revocato il licenziamento del delegato sindacale della Dmg Mori di Brembate. Il reintegro è stato formalizzato con una lettera dell’azienda, che conferma la ripresa del confronto. “Vista questa positiva conclusione lavoratrici e lavoratori sono tornati in condizione di poter dare un positivo contributo al nuovo piano industriale – dichiara Fabio Mangiafico (Fiom Cgil) -. È giusto anche ringraziare per la immediata solidarietà l’onorevole Marco Grimaldi di Avs, che ha depositato tempestivamente una interrogazione parlamentare relativa a questa vicenda”. “Grazie all’azione collettiva, sostenuta dall’insieme delle lavoratrici e dei lavoratori, l’azienda ha compiuto un passo indietro – aggiunge Elena Scippa (Fim Cisl) -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dmg Mori, reintegrato il delegato licenziato: “Vittoria della mobilitazione collettiva”

Argomenti simili trattati di recente

I CINQUE SAMURAI sono su ANiME GENERATION, in una nuova versione rimasterizzata in HD, con audio restaurato e reintegrato delle parti mancanti. On-line episodi 1-6 Episodio 4 - In cerca degli amici Samurai Dopo il fallimento di Demon, Arago sceglie - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero alla DMG Mori, i sindacati: “Licenziamento assurdo e mirato di un nostro delegato” - Fim e Fiom sul piede di guerra: "L'azienda ha appena presentato un piano industriale che parla di investimenti e possibile nuova occupazione: l'obiettivo è colpire chi rappresenta i lavoratori" ... Lo riporta bergamonews.it

Brembate, licenziato un delegato sindacale alla DMG: scatta lo sciopero - Per le organizzazioni sindacali, il senso di questo provvedimento è chiaro: si tratta di “una grave provocazione”. Lo riporta msn.com

Delegato sindacale reintegrato dal giudice - Era stato licenziato, ma il tribunale del lavoro di Bologna ha ordinato il ... Da ilrestodelcarlino.it