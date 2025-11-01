Tempo di lettura: 3 minuti Si chiama Giggino, è un cittadino campano e soffre di un disturbo psichico. La sua storia è diventata virale perché, come scrive l’associazione beneventana La Rete Sociale, “in Campania esistono ancora i manicomi”. Giggino viveva “in una civile abitazione. Un gruppo di convivenza al centro del paese gli permetteva di frequentare il bar e la parrocchia, di fare la spesa e di accedere a tutti i servizi essenziali che lo facilitavano nel suo percorso di inclusione sociale”. Un modello che funzionava, “con benefici evidenti sul piano sanitario: riduzione dei farmaci e azzeramento dei ricoveri tramite TSO”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Disturbi psichici e diritto alla libertà, la storia di Giggino: “In Campania esistono ancora i manicomi”