Discarica abusiva scoperta dalle guardie del Wwf | FOTO
Discarica abusiva a cielo aperto. E’ quanto scoperto dalla guardie del Wwf in località ‘Saliscendi’ a Maddaloni dove disseminati per le strade c’erano elettrodomestici, ondine in eternit, canne fumarie in cemento armato, pezzi di automobili, filtri olio delle auto, contenitori di fitofarmaci e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
