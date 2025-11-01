Discarica abusiva scoperta dalle guardie del Wwf | FOTO

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Discarica abusiva a cielo aperto. E’ quanto scoperto dalla guardie del Wwf in località ‘Saliscendi’ a Maddaloni dove disseminati per le strade c’erano elettrodomestici, ondine in eternit, canne fumarie in cemento armato, pezzi di automobili, filtri olio delle auto, contenitori di fitofarmaci e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

discarica abusiva scoperta guardieLA FOTO. Carabinieri scoprono discarica abusiva: scatta il sequestro - CASAPESENNA – Una discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa nel corso di un servizio di contrasto allo sversamento e al deposito incontrollato di ... Scrive casertace.net

Scoperta maxi discarica abusiva a Primavalle: area sequestrata durante un'operazione di sgombero - Intervento congiunto di Polizia Locale, Polizia di Stato e tecnici della Città Metropolitana: trovati rifiuti pericolosi e materiali edili su un terreno occupato abusivamente Una maxioperazione di ... Segnala leggo.it

Scoperta discarica abusiva a Primavalle, sigilli a un’area di oltre seimila metri quadri - Una discarica abusiva è stata scoperta a Primavalle, in via Cesare Lombroso, durante una vasta operazione congiunta contro il degrado urbano e a tutela dell’ambiente. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Discarica Abusiva Scoperta Guardie