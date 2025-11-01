Disagi al Gino Lisa il primo volo per Milano con tre ore di ritardo | Motivi tecnici

Foggiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi durante il volo Foggia-Milano Malpensa previsto per le 8.20 di oggi, 1° novembre, peraltro il primo dalla ripresa dei collegamenti con la nuova compagnia Aeroitalia. Alla comunicazione di un primo ritardo di circa un'ora e quaranta minuti, è arrivata una seconda comunicazione: “Il volo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

