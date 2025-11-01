DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 1 novembre | Vieira e Pradé via la prima di Spalletti

Ecco tutte le notizie di oggi 1 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it È il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri con il nuovo tecnico impegnati sul campo della rivelazione Cremonese. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Nel pomeriggio gli altri due anticipi della 10° giornata di Serie A: trappola Como per la capolista Napoli, mentre l’ Atalanta a Udine va a caccia della vittoria che manca da cinque partite. LIVE 12:18 01 Novembre Juventus, le scelte di Spalletti all'esordio in panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

