DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 1 novembre | la prima Juve di Spalletti

Ecco tutte le notizie di oggi 1 novembre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it È il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri con il nuovo tecnico impegnati sul campo della rivelazione Cremonese. Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Nel pomeriggio gli altri due anticipi della 10° giornata di Serie A: trappola Como per la capolista Napoli, mentre l’ Atalanta a Udine va a caccia della vittoria che manca da cinque partite. LIVE 08:26 01 Novembre Juve a Cremona senza Yildiz e Kelly. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

