DIRETTA Serie A Udinese-Atalanta 0-0 | al via il match LIVE

La sfida tra bianconeri e nerazzurri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna subito in campo per la decima giornata di campionato. La prima partita in cartellone mette di fronte Udinese e Atalanta che, nonostante una buona classifica, hanno comunque suscitato qualche perplessità in questo avvio di stagione. DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it Affetta da pareggite acuta (sette in nove partite), la squadra allenata da Ivan Juric va a caccia di una vittoria che manca in campionato da più di un mese (3-0 in casa del Toro il 20 settembre) per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

