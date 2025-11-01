DIRETTA Serie A Napoli-Como 0-0 | INTERVALLO | La Cronaca LIVE del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i biancoblu di Fabregas in tempo reale Il Napoli ospita il Como a Fuorigrotta nel secondo anticipo del sabato valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida ad alta quota tra i campioni d’Italia in carica e gli ambiziosi lariani che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine. Antonio Conte, tecnico del Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.it Reduci dalle vittorie contro l’ Inter in casa e contro il Lecce in trasferta, gli azzurri di Antonio Conte vanno a caccia della terza di fila in campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

