Diouf Inter futuro in bilico per il francese | possibile prestito a gennaio? Ecco cosa filtra da Appiano Gentile

Arrivato in estate con grandi aspettative, Andy Diouf non è ancora riuscito a trovare spazio nell'Inter di Cristian Chivu. Il centrocampista francese, classe 2002, era stato acquistato ad agosto dal Lens per circa 20 milioni di euro più bonus, ma finora il suo impiego si è limitato a 26 minuti complessivi in stagione. Nonostante le qualità tecniche e fisiche che avevano convinto la dirigenza nerazzurra a investire su di lui, Diouf non è ancora riuscito a inserirsi nei meccanismi del centrocampo interista, dove la concorrenza è altissima con giocatori come Calhanoglu, Barella, Sucic e Mkhitaryan.

