Dimesso con una terapia invece dell’intervento | il Tribunale condanna l’Asp a risarcire un paziente
Asp condannata per un ritardo in un intervento chirurgico. Un paziente che si era recato in ospedale accusando forti dolori è stato inizialmente dimesso con una semplice terapia farmacologica, senza essere sottoposto all’intervento chirurgico che si sarebbe poi rivelato necessario. Il giorno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Rodolfo é stato dimesso, adesso andiamo al rifugio dove continueremo la terapia quotidiana - facebook.com Vai su Facebook