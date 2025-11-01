Dimesso con una terapia invece dell’intervento | il Tribunale condanna l’Asp a risarcire un paziente

Asp condannata per un ritardo in un intervento chirurgico. Un paziente che si era recato in ospedale accusando forti dolori è stato inizialmente dimesso con una semplice terapia farmacologica, senza essere sottoposto all’intervento chirurgico che si sarebbe poi rivelato necessario. Il giorno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

