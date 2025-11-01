Digitalizzazione della pubblica amministrazione | azioni mirate a scuola università e lavoro con il nuovo protocollo interministeriale

Orizzontescuola.it | 1 nov 2025

Un protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il ministero dell'Istruzione e del Merito, il ministero dell'Università e della Ricerca e l'Inps segna un avanzamento significativo nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

