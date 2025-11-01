Difesa europea tra sicurezza strategica prospettive di pace e sostenibilità

I conflitti ci allontanano dagli obiettivi Onu per il 2030, grave ritardo del Goal 16. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Locatelli (Univ. Cattolica), Menotti (Aspenia), Frassoni (Eu-Ase) e Tricarico (Generale). In studio Manieri e Po. VIDEO 141025 Dal 22 settembre all’8 ottobre 2025, numerosi aeroporti strategici europei sono stati paralizzati da incursioni di droni non identificati: Monaco di Baviera, Copenaghen, Oslo e diverse basi militari e civili danesi e norvegesi. Avvistamenti notturni, chiusure di piste, voli cancellati o dirottati, migliaia di passeggeri bloccati: una crisi che ha rivelato l’estrema debolezza delle infrastrutture critiche europee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Le parole per capire l’Europa - #Difesa e #Sicurezza Oggi abbiamo parlato di Sicurezza e Difesa europea con Alberto Miglio, docente dell’Università di Torino, nel primo appuntamento del percorso formativo “Le parole per capire l’Europa”, dedicat - facebook.com Vai su Facebook

La Commissione Europea stima 800 miliardi di investimenti nei prossimi quattro anni per rafforzare la $difesa europea. Come sono calcolati e i possibili rischi insiti nei piani $UE - X Vai su X

Difesa comune europea: non sarà facile, ma la strada è quella giusta - In un momento in cui la storia sta dimostrando che il peso politico di ognuno dei 27 paesi membri della Ue non è più decisivo serve il coraggio ... Scrive msn.com

L'Europa deve ripensare la sua sicurezza: sostenere Kyiv è solo l'inizio - L’Ucraina deve essere trattata non come beneficiaria di aiuti, ma come alleato, la cui esperienza, tecnologia e personale possono contribuire a riformare la pianificazione della difesa europea. Segnala ilfoglio.it

