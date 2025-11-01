Difesa europea tra sicurezza strategica prospettive di pace e sostenibilità

I conflitti ci allontanano dagli obiettivi Onu per il 2030, grave ritardo del Goal 16. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Locatelli (Univ. Cattolica), Menotti (Aspenia), Frassoni (Eu-Ase) e Tricarico (Generale). In studio Manieri e Po.  VIDEO   141025 Dal 22 settembre all’8 ottobre 2025, numerosi aeroporti strategici europei sono stati paralizzati da incursioni di droni non identificati: Monaco di Baviera, Copenaghen, Oslo e diverse basi militari e civili danesi e norvegesi. Avvistamenti notturni, chiusure di piste, voli cancellati o dirottati, migliaia di passeggeri bloccati: una crisi che ha rivelato l’estrema debolezza delle infrastrutture critiche europee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

