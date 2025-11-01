Diego Lopez Genoa è ufficiale l’arrivo del dirigente in rossoblu | il ruolo che coprirà e il comunicato ufficiale del club ligure

Diego Lopez Genoa, ufficiale la nomina: sarà il nuovo Chief of Football del club rossoblù. Ora toccherà a lui scegliere il tecnico. È arrivata l’ufficialità: il Genoa ha annunciato la nomina di Diego Lopez come nuovo Chief of Football, il dirigente che avrà la responsabilità dell’area sportiva e della pianificazione strategica del club. La comunicazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

