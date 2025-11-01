di Luca Fioretti Diego Lopez Genoa, il Grifone ha scelto il nuovo ds: prende il posto di Ottolini, l’obiettivo numero uno della Juventus per completare la dirigenza. Un intreccio di mercato che sblocca definitivamente la partita. La Juventus è a un passo dal completare il suo organigramma: dopo l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, sta per chiudersi anche la caccia al nuovo Direttore Sportivo. La notizia di oggi è l’ufficialità di Diego Lopez come nuovo DS del Genoa. Una mossa che, di fatto, libera Marco Ottolini e spiana la strada al suo imminente arrivo a Torino. Diego Lopez Genoa: l’annuncio e il contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Diego Lopez Genoa, adesso è anche ufficiale: è lui il nuovo ds del Grifone, prende il posto di Ottolini! Tutti i dettagli