Diego Lopez Genoa adesso è anche ufficiale | è lui il nuovo ds del Grifone prende il posto di Ottolini! Tutti i dettagli

di Luca Fioretti Diego Lopez Genoa, il Grifone ha scelto il nuovo ds: prende il posto di Ottolini, l’obiettivo numero uno della Juventus per completare la dirigenza. Un intreccio di mercato che sblocca definitivamente la partita. La  Juventus  è a un passo dal completare il suo organigramma: dopo l’arrivo di  Luciano Spalletti  in panchina, sta per chiudersi anche la caccia al nuovo Direttore Sportivo. La notizia di oggi è l’ufficialità di  Diego Lopez  come nuovo DS del  Genoa. Una mossa che, di fatto, libera  Marco Ottolini  e spiana la strada al suo imminente arrivo a Torino. Diego Lopez Genoa: l’annuncio e il contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

