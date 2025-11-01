Diego Basso Plays Queen | Kerry Ellis e Stef Burns ospiti speciali al Teatro Ristori di Verona
Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21.00, il Teatro Ristori di Verona ospiterà un evento straordinario: il concerto sinfonico-rock “Diego Basso Plays Queen”, con protagonisti il Maestro Diego Basso, la “voce regina del West End” Kerry Ellis – artista prodotta da Brian May e interprete di musical come We Will Rock You e Wicked – e Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi. Un tributo sinfonico al mito dei Queen con il Maestro Diego Basso. Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21.00, il Teatro Ristori di Verona ospiterà un appuntamento straordinario con la potenza del rock e la magia dell’orchestra: “Diego Basso Plays Queen”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
