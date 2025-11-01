Diego Basso Plays Queen | Kerry Ellis e Stef Burns ospiti speciali al Teatro Ristori di Verona

 Martedì   4 novembre 2025, alle  ore 21.00, il  Teatro Ristori di Verona  ospiterà un evento straordinario: il concerto sinfonico-rock  “Diego Basso Plays Queen”, con protagonisti il Maestro  Diego Basso, la “voce regina del West End”  Kerry Ellis  – artista prodotta da  Brian May  e interprete di musical come  We Will Rock You  e  Wicked  – e  Stef Burns, storico chitarrista di  Vasco Rossi. Un tributo sinfonico al mito dei Queen con il Maestro Diego Basso. Martedì 4 novembre 2025, alle ore 21.00, il Teatro Ristori di Verona ospiterà un appuntamento straordinario con la potenza del rock e la magia dell’orchestra: “Diego Basso Plays Queen”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

diego basso plays queen kerry ellis e stef burns ospiti speciali al teatro ristori di verona

Diego Basso Plays Queen: Kerry Ellis e Stef Burns ospiti speciali al Teatro Ristori di Verona

