Dieci kg di cocaina in auto albanese arrestato a Monza
La Polizia ha arrestato a Monza un albanese di 27 anni che viaggia con l’auto imbottita di cocaina, in totale ne sono stati scoperti ben 10 kg. La Polizia di Stato, nel pomeriggio del 29 ottobre scorso, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, ha arrestato un cittadino albanese di 27 anni per . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
