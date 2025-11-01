Dieci kg di cocaina in auto albanese arrestato a Monza

La Polizia ha arrestato a Monza un albanese di 27 anni che viaggia con l’auto imbottita di cocaina, in totale ne sono stati scoperti ben 10 kg. La Polizia di Stato, nel pomeriggio del 29 ottobre scorso, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, ha arrestato un cittadino albanese di 27 anni per . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La droga, suddivisa in 10 panetti di eroina e uno di cocaina, era occultata nella cantina in uso all'arrestato Vai su Facebook

Oltre 10 kg di cocaina nascosti nel bagagliaio: in manette un 27enne - Un bagagliaio dell'auto con delle anomalie, rigonfio e con la tappezzeria dai bordi irregolari. milanotoday.it scrive

Cinque Kg di cocaina nascosti nel doppiofondo dell’auto, arrestato nel milanese - MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un marocchino di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato oltre 5 kg di cocaina nascosta in un ... Da msn.com

Ventisette kg di cocaina in auto, arrestato albanese - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 47 anni, che in auto trasportava oltre 27 kg di cocaina. Riporta ansa.it