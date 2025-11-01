Di Natale | Io dissi no alla Juve Spalletti non poteva Vlahovic? Farà 20 gol

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante è stato allenato dal toscano a Empoli e Udine: "È uno che vince e non fa circo. Esalta le punte e vedrete che gol Dusan, David e Openda". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

