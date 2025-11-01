Di Gregorio all’intervallo | Abbiamo fatto bene ma non basta dobbiamo chiudere la partita Su Koopmeiners…
Di Gregorio ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il primo tempo di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky dopo il primo tempo di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – « Abbiamo fatto bene fino a questo punto ma non basta. Dobbiamo chiudere la partita. Koopmeiners sta facendo bene però anche lui non deve mollare di un centimetro». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Sconfitta per il Messina Rugby, che cade 33-10 sul campo del Villa Pamphili al termine di una gara più equilibrata di quanto dica il punteggio. I giallorossi restano in partita fino all’intervallo (18-10) ma nella ripresa pagano l’inferiorità numerica per il rosso al c - facebook.com Vai su Facebook