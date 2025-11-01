Di Gregorio ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il primo tempo di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky dopo il primo tempo di Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – « Abbiamo fatto bene fino a questo punto ma non basta. Dobbiamo chiudere la partita. Koopmeiners sta facendo bene però anche lui non deve mollare di un centimetro». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio all’intervallo: «Abbiamo fatto bene ma non basta, dobbiamo chiudere la partita. Su Koopmeiners…»