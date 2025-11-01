Di Francesco torna su Lecce-Napoli | Gilmour si è buttato non era punizione quale che ha portato al gol
Alla vigilia di Fiorentina-Lecce, Di Francesco parla ai microfoni dello stadio “Via del Mare”. In tal senso, il tecnico dei salentini è tornato anche sul gol di Anguissa. Le parole di Di Francesco. Come affrontate la partita di domani contro la Fiorentina? «È una partita importante anche per noi, non solo per la Fiorentina. Non saremo vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, loro hanno un allenatore esperto e una rosa importante. Noi veniamo da una buona prestazione contro il Napoli e andremo carichi al massimo. Oggi i nostri tifosi ci hanno caricato e spronato al meglio per questa gara». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Crema. Da allievo a insegnante: Francesco Cella torna al Folcioni con la sua chitarra classica e Pop Rock [guarda il VIDEO] - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Lecce Napoli/ Streaming video tv: Conte torna nella Puglia giallorossa (Serie A, 28 ottobre 2025) - 1 all'Inter, fanno visita agli uomini di Eusebio Di Francesco (28 ottobre 2025) ... ilsussidiario.net scrive
Lecce-Napoli: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Si torna subito in campo con gli azzurri di Conte impegnati nella trasferta del Via del Mare contro i giallorossi di Di Francesco ... Scrive tuttosport.com
Lecce-Napoli 0-1, ancora decisivo Anguissa: tre punti per Conte - Il Napoli torna in campo dopo la vittoria di sabato scorso al Maradona contro l'Inter. Riporta ilmattino.it