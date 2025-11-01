Di Francesco torna su Lecce-Napoli | Gilmour si è buttato non era punizione quale che ha portato al gol

Alla vigilia di Fiorentina-Lecce, Di Francesco parla ai microfoni dello stadio “Via del Mare”. In tal senso, il tecnico dei salentini è tornato anche sul gol di Anguissa. Le parole di Di Francesco. Come affrontate la partita di domani contro la Fiorentina? «È una partita importante anche per noi, non solo per la Fiorentina. Non saremo vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, loro hanno un allenatore esperto e una rosa importante. Noi veniamo da una buona prestazione contro il Napoli e andremo carichi al massimo. Oggi i nostri tifosi ci hanno caricato e spronato al meglio per questa gara». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

