Design trasparente display AMOLED e sconti esclusivi | Nothing Phone 2a Plus a soli 200€
Nothing Phone (2a) Plus in offerta a 200€ su AliExpress con sconto del 55%. Design unico, display AMOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 7350 Pro e autonomia eccezionale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
Gloria black: il tavolo riunioni di design, subito disponibile. Linee essenziali, piano in vetro trasparente e struttura in acciaio laccato nero per un effetto elegante e professionale. Perfetto per uffici direzionali o spazi contract curati. ? 200 × 100 × 75 cm ? Vet - facebook.com Vai su Facebook
Nothing Phone (3a) a soli 327€: display AMOLED da 120 Hz e tripla fotocamera con AI - Nothing Phone (3a) a 327€ su Amazon: design trasparente, display AMOLED da 6,77", tripla fotocamera da 50 MP e ricarica rapida a 50W. Scrive telefonino.net
Samsung e i notebook con display trasparente - L'azienda coreana Samsung potrebbe essere la prima realtà ad avviare la produzione commerciale di un notebook con display trasparente, questo almeno secondo quanto dichiarato dal vicepresidente di ... Secondo hwupgrade.it
Smartwatch AMOLED con funzioni avanzate a meno di 31€: l’offerta da non perdere - Scopri il Blackview Smartwatch con display AMOLED 1,43", SpO2, cardiofrequenzimetro e 112+ modalità sportive. Scrive webnews.it