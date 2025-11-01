Desiderare insieme Al Monumentale è possibile con un’opera d’arte
Fino al 30 novembre al cimitero di Bergamo un’installazione luminosa collega terra e cielo grazie ai dati reali delle meteore. È il progetto di «Contemporary Locus 17» che unisce arte, scienza e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Desiderare insieme. Al Monumentale è possibile con un’opera d’arte - L’opera, realizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica e il Radiotelescopio «Croce del Nord» di Medicina, fa in modo che ogni accensione sia un evento reale, una connessione ... Secondo ecodibergamo.it