derby del tirreno il follonica nella tana del cgc viareggio

L’ Innocenti Follonica a caccia di continuità. I ragazzi di Silva, (stasera alle 21) sulla pista del Cgc Viareggio vogliono proseguire nella scia vincente iniziata mercoledì con il Giovinazzo. I bianconeri sono comunque imbattuti, e comunque protagonista di un buonissimo avvio di stagione. Partita speciale, storica, rimembrando i tanti epici scontri del passato, che può valore molto soprattutto sotto il profilo del morale ai maremmani. Silva potrà schierare la squadra al completo: spazio dunque a Mugnaini a difesa della gabbia con i giocatori di movimento che saranno Tussedo, Vega, Francesco e Davide Banini, Pagnini, Fantozzi, Fabbri e Maggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

