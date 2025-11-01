Derby al Gurrera | Unitas Sciacca e Folgore Castelvetrano si sfidano per rilanciarsi
Atmosfera di grande attesa a Sciacca per il derby dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza – girone A. Domani alle 14,30, lo stadio “Gurrera” sarà teatro della sfida tra Unitas Sciacca e Folgore Castelvetrano, due formazioni storiche del calcio siciliano pronte a contendersi punti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Eccellenza. Licata ne approfitta e va da solo in vetta, a quota 17, il San Vito si aggiudica il derby, perde ancora la Folgore . Domani il nostro approfondimento con lo "Zoom sul campionato " - facebook.com Vai su Facebook
Unitas Sciacca, domani al Gurrera arriva il Partinico: i neroverdi cercano un altro successo - Altri tre punti per dare continuità al successo ottenuto la scorsa settimana contro il Marsala: domani pomeriggio, al Gurrera, l'Unitas Sciacca affronterà il Partinicaudace. Scrive agrigentonotizie.it
Unitas Sciacca, 1-1 all’esordio al Gurrera contro il Marsala: inizia la stagione dei neroverdi - Prima giornata di campionato per l’Unitas Sciacca che, davanti al proprio pubblico, inaugura la nuova stagione di Eccellenza pareggiando 1- Lo riporta teleradiosciacca.it
Domenica l’esordio dell’Unitas Sciacca: al Gurrera arriva il Marsala per la prima giornata - Dopo l’ottimo piazzamento della scorsa stagione e la semifinale di Coppa, i neroverdi aprono il campionato in casa: obiettivo partire col piede giusto. Si legge su teleradiosciacca.it