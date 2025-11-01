Deposito di esplosivi illegali | la polizia ne sequestra 100 chili

Napolitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale ha effettuato una operazione contro la detenzione e la vendita illecita di materiale pericoloso ed esplosivo, sequestrando circa 100 chilogrammi di materiale pirotecnico in un deposito abusivo nella zona industriale. L'intervento, condotta dagli agenti dell’Unità operativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

