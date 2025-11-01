denunce sequestri e fogli di via dei carabinieri nel baianese

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato nell’intera provincia l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In particolare, sono stati implementati i servizi di pattuglia con frequenti e ripetuti posti di controllo, nel corso dei quali sono state effettuate numerose perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia. Nell’ambito di tali servizi, negli scorsi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli e persone sospette, due delle quali sono state proposte per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

