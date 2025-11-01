Dentro il Rosewood Hong Kong | il miglior hotel al mondo ha un’anima Italiana

Londra accende i riflettori sulla nuova edizione dei World’s 50 Best Hotels: l’eccellenza dell’ospitalità mondiale si è data appuntamento per la terza volta nella capitale britannica. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Il Rosewood di Hong Kong incoronato miglior hotel al mondo 2025 per la classifica dei World's 50 Best Hotels. L’Asia guida l’hôtellerie di lusso, ma l’Italia brilla con quattro indirizzi d’eccellenza nella top 50 - X Vai su X

Il Rosewood Hong Kong è l’hotel più bello del mondo - Premiati i 50 Best Hotels del 2025: trionfa l'Asia e l'Italia si difende con un ottimo quarto posto del Passalacqua, boutique hotel sul lago di Como ... Si legge su living.corriere.it

World’s 50 Best Hotels 2025, è il Rosewood Hong Kong il miglior albergo al mondo. Una struttura italiana al quarto posto - Passalaqua, situato sul Lago di Como, si è aggiudicato il titolo di miglior indirizzo europeo e Best Boutique Hotel ... Segnala msn.com

ROSEWOOD HONG KONG NOMINATO NO.1 NELLA CLASSIFICA THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2025 - La lista The World's 50 Best Hotels 2025 è stata svelata durante una prestigiosa cerimonia di premiazione. Si legge su adnkronos.com